18º Festival Mi chega ao último dia com shows e roteiro turístico

A 18ª edição do Festival Mi - Festival Música na Ibiapaba chega ao fim neste sábado, 29, na região da Serra da Ibiapaba. O último dia de realização do evento tem como destaque os shows de Rapper MH, o grupo Os Bardos, o sanfoneiro Zé do Egito, a mineira Ceumar e as rainhas do forró da antigas Iara Pamella e Valéria Cavalcanti.

O festival, realizado pelo Governo do Ceará, começa a programação com a realização pela manhã da oficina “Produção, Comercialização e Consumo Consciente", com o professor Flávio Crespo, do Instituto Federal do Piauí.

Também no período matutino, a Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Viçosa do Ceará, em parceria com o Festival Mi, promove o roteiro turístico-cultural "Memórias e Percursos Sentimentais", no Centro Histórico de Viçosa.

A música dará o tom de toda a programação, com início das apresentações a partir de 9h30min, com shows do Grupo de Flautas, Camerata de Violões, Orquestra de Cordas, Coral das Crianças e Coral Mi no auditório da Escola Modelo. Às 16h30min, no Jardim da Igreja do Céu, os alunos da Orquestra Sinfônica e Banda Sinfônica irão se apresentar.

A partir das 19 horas, o Palco Feira irá receber os shows de Rapper MH, de Tianguá, do grupo Os Bardos, de Viçosa, e do Zé do Egito, vindo de Massapê.

Já no Palco Matriz, alunos das oficinas em grupos de Música Regional e de Choro se apresentam. Além deles, se apresentam também o instrumentista Luiz Otávio, a cantora Ceumar e as cantoras Iara Pamella e Valéria Cavalcanti.

18º Festival Mi – Festival Música na Ibiapaba

Quando: sábado, 29, a partir de 8 horas

sábado, 29, a partir de 8 horas Onde: Viçosa do Ceará

Viçosa do Ceará Mais informações: www.festivalmi.com.br ou @festivalibiapaba

Confira a programação completa do 18º Festival Mi

Sábado, 29



8 às 12 horas : no Sindicato dos Trabalhadores - Oficina “Produção, Comercialização e Consumo Consciente" (Flávio Crespo)

: no Sindicato dos Trabalhadores - Oficina “Produção, Comercialização e Consumo Consciente" (Flávio Crespo) 9 às 12 horas : Roteiro Turístico-Cultural, com concentração na Igreja Matriz

: Roteiro Turístico-Cultural, com concentração na Igreja Matriz 9h30min às 11h30min : no Auditório da Escola Modelo - Apresentação de Oficinas: Grupo de Flautas, Camerata de Violões, Orquestra de Cordas, Coral das Crianças e Coral Mi

: no Auditório da Escola Modelo - Apresentação de Oficinas: Grupo de Flautas, Camerata de Violões, Orquestra de Cordas, Coral das Crianças e Coral Mi 16h30min : no Jardim da Igreja do Céu - Apresentação de Oficinas - Orquestra Sinfônica (Alunos) e Apresentação de Oficinas - Banda Sinfônica (Alunos)

: no Jardim da Igreja do Céu - Apresentação de Oficinas - Orquestra Sinfônica (Alunos) e Apresentação de Oficinas - Banda Sinfônica (Alunos) 19 horas : no Palco Feira - Shows de Rapper MH (Tianguá/CE), Os Bardos (Viçosa do Ceará/CE) e Zé do Egito (Massapê/CE)

: no Palco Feira - Shows de Rapper MH (Tianguá/CE), Os Bardos (Viçosa do Ceará/CE) e Zé do Egito (Massapê/CE) 19 horas: no Palco Matriz - Shows homenagem a João Donato, Apresentação de Oficinas - Grupo de Música Regional, Apresentação de Oficinas - Grupo de Choro, Luiz Otavio (RJ), Ceumar (MG) e Iara Pamella e Valéria Cavalcanti (CE)

