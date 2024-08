Casa de Antônio Conselheiro, em Quixeramobim, tem jornada para discutir preservação de patrimônios

A Casa de Antônio Conselheiro realiza até sábado, 31, a primeira Jornada do Patrimônio Cultural e Natural de Quixeramobim, a 212,2 km de Fortaleza, que traz como tema “O direito à cidade, ao campo e à memória”. O evento é uma realização do equipamento que integra a rede da Secretaria de Cultura do Ceará (Secult-CE) e é gerido em parceria com o Instituto Dragão do Mar (IDM).

O objetivo da jornada é discutir a defesa da preservação e promoção dos bens de natureza material, imaterial e natural do município. A curadoria do evento é feita por Alênio Alencar e Jaiane Sousa.

Em nota enviada à imprensa, o curador da jornada, Alênio Alencar, ressalta que os momentos são indissociáveis, pensados e propostos de forma integrada. “Essa é a proposta da Jornada Imersiva: integrar esses patrimônios a partir do direito, da memória, das formas de proteção, valorizando e promovendo os bens culturais e naturais.”