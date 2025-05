Festival Música na Ibiapaba abre inscrições para nova edição

20º Festival Mi - Música na Ibiapaba abre inscrições gratuitas para oficinas de formação; evento acontece em julho no município de Viçosa do Ceará

Estão abertas as inscrições para a edição de 2025 do Festival Mi - Música na Ibiapaba . Promovendo atividades formativas e encontros entre profissionais e interessados em música, o evento deste ano irá ocorrer entre os dias 20 e 26 de julho.

Disponibilizando 67 oficinas nas diversas áreas da música, as inscrições para o Festival Mi são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 25 deste mês via Mapa Cultural do Ceará. As inscrições são abertas para estudantes, arte-educadores, pesquisadores e músicos profissionais, além do público geral, com idade mínima de 16 anos.

“Teremos oficinas de instrumento, canto, voltadas às áreas de criação e composição, acessibilidade, produção musical, além de vários grupos musicais como MPB, choro, regional, pop rock, camerata de violões, banda sinfônica, orquestra de cordas e orquestra sinfônica!”, adianta Liu Man Ying, coordenadora pedagógica do festival, em comunicado à imprensa.

As atividades e apresentações acontecem em Viçosa do Ceará, na região da Ibiapaba. A 20ª edição também irá realizar momentos na Casa de Antônio Conselheiro, em Quixeramobim, dentro da programação de ações continuadas do Mi.