Substituindo Férias na PI, Festival Bora estreia em julho; veja programação

Promovido pela Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor) em parceria com o Instituto Cultural Iracema (ICI), o festival acontece às sextas, sábados e domingos do mês de julho em diferentes pontos da Cidade.

E o tradicional Samba dos Amigos acontece no Espigão do Titanzinho .

Os destaques incluem BNegão com o projeto “BNegron Bota o Som” e Fernando Catatau com convidados como Kátia Freitas e Marta Aurélia .

Dança, teatro e arte para crianças



Espetáculos como Vita & Virgínia (Cia Bravia), Desterro (Grupo Nóis de Teatro) e Preta Rainha (Cia Dita) ocupam o Teatro São José, valorizando a cena local.

Já os domingos são voltados para a criançada, com o projeto Infância Viva na Praça, que leva contação de histórias, teatro de bonecos e oficinas para espaços como o Passeio Público e a Praça do Mirante no Vicente Pinzon.

Oficinas, feiras e meio ambiente

O festival também traz oficinas de design, arte urbana, rodas de conversa com artistas no projeto Conexão Bora, ações de turismo comunitário (como passeio de barco no Rio Ceará e trilha urbana no Mucuripe), além de feiras criativas, moda, gastronomia e mutirões de limpeza de praias.