Fresno faz show em Fortaleza em novembro no Festival Eu Quero Rock

No mês de novembro, Fortaleza recebe a segunda edição do Festival Eu Quero Rock . Com a proposta de reunir fãs de rock e seus derivados em um evento que deve marcar o calendário de shows na capital cearense, o festival de 2025 apresenta como atração principal a banda Fresno .

A novidade foi anunciada nesta segunda-feira, 30, confirmando o retorno da banda gaúcha formada por Lucas Silveira, Gustavo Mantovani e Thiago Guerra a Fortaleza após ter o show cancelado no Festival Zepelim 2024.

Além da Fresno, o Festival Eu Quero Rock também terá shows das bandas Rancore, Terno Rei e Jovens Ateus. Conforme o evento, novas atrações devem ser divulgadas em breve.

Marcado para ocorrer no dia 30 de novembro, um domingo, o festival será realizado no estacionamento do Shopping RioMar Fortaleza, no bairro Papicu. Os ingressos para o momento já estão à venda no site Bilheto e nas lojas Gallery Tattoo, Planet CDs e Jazigo, com valores a partir de R$ 100.

Veja programação do Festival Eu Quero Rock 2025

Fresno



Rancore



Terno Rei



Jovens Ateus

Festival Eu Quero Rock 2025