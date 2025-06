Olympo: conheça a série da Netflix mais assistida no Brasil

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Desde sua estreia, a série ambientada no centro de alto rendimento CAR Pirineos entrou no Top 5 do Brasil e atingiu o Top 1 Global na Netflix.

Dividida em oito episódios, a ficção dramática narra a vida de um grupo de jovens nadadores que treinam e convivem no centro de alto rendimento, enfrentando não apenas os desafios físicos do esporte de elite, mas também as emoções, os vínculos e as desavenças que surgem em um ambiente tão exigente.

Criada por Jan Matheu, Laia Foguet e Ibai Abad, a trama gira em torno de Amaia (interpretada por Clara Galle), capitã da seleção de nado sincronizado, que exige o melhor de si mesma e não aceita erros.