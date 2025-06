‘Até a Última Gota’: qual é a história do novo drama da Netflix?

Em uma série de flashbacks, a audiência descobre que todas as cenas de Janiyah com sua filha foram fruto da imaginação dela, que não conseguiu processar a morte da menina. Aria já estava morta desde o começo do filme, levando sua mãe a ter alucinações provocadas pelo trauma.

Na cena final, Janiyah desaba emocionalmente quando a SWAT se prepara para invadir o banco. No entanto, contrariando as expectativas que indicam um final trágico, a protagonista decide se entregar com o apoio de Nicole e da detetive Raymon, saindo pacificamente do banco com as mãos levantadas.

Janiyah termina o filme viva, mas com futuro incerto, aguardando o julgamento tanto da justiça quanto da sociedade que assistiu o cerco ao seu redor.