5 lançamentos imperdíveis da Netflix em junho de 2025

Para os fãs de ação e aventura, há novidades como “K.O.”, filme francês que marca a estreia do lutador Ciryl Gane como ator, e “Sobreviventes“, uma adaptação do livro “The Survivors” de Jane Harper. A seguir, confira tudo o que você precisa saber sobre essas e outras estreias que chegam à Netflix em junho!

Criada por Sarah Lampert, a série “Ginny e Georgia” acompanha a história de Ginny Miller (Antonia Gentry), uma adolescente de 15 anos que não se encaixa no perfil comum para a sua idade, e de Georgia Miller (Brianne Howey), uma mãe que precisou trabalhar em diferentes cidades para sobreviver como mãe solo na adolescência. As duas temporadas anteriores são baseadas na relação dramática entre mãe, filha e personagens coadjuvantes — que ajudam a criar uma história envolvente ao longo dos episódios.

Dirigido por Antoine Blossier, “K.O.” é um filme de ação que leva a intensidade do MMA para as telas do streaming. A trama acompanha a jornada de um lutador que, após causar acidentalmente a morte de seu rival em uma luta, busca redenção ao tentar encontrar o filho da viúva. Contudo, essa missão está longe de ser simples: o protagonista precisa enfrentar segredos e inimigos perigosos ao longo do caminho.

3. Sobreviventes (06/06)

“Sobreviventes” acompanha a investigação de um crime repleto de segredos obscuros (Imagem: Reprodução digital | The Hollywood Reporter e Netflix)

Dirigida por Ben C. Lucas e Cherie Nowlan, “Sobreviventes” é uma série australiana de drama policial que acompanha a investigação de um crime cercado de segredos obscuros. “Há quinze anos, uma tragédia envolvendo três jovens abalou uma pacata cidade. Agora, a misteriosa morte de uma mulher revive um passado que todos preferiam esquecer”, diz a sinopse. Ao longo da trama, a obra explora temas como luto, culpa, segredos e a busca por justiça. O elenco conta com nomes como Yerin Ha, Miriama Smith e Jessica De Gouw.