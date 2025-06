Jason, vilão de Sexta-Feira 13, completa 79 anos na sexta-feira, 13

Aos 79 anos, Jason Voorhees segue aterrorizando gerações / Crédito: Divulgação/ New Line Cinema

Nesta sexta-feira, 13 de junho de 2025, um dos maiores ícones do terror completa 79 anos, Jason Voorhees, o mascarado assassino da franquia Sexta-feira 13. Sexta-feira 13 é dia de azar? VEJA história real da data e lendas



A data, que tradicionalmente carrega o estigma do azar, ganha um significado ainda mais interessante este ano — já que, curiosamente, o dia 13 de junho de 1946, data oficial de nascimento do personagem, também caiu em uma sexta-feira. A referência ao nascimento de Jason apareceu pela primeira vez no Friday the 13th original, lançado em 1980. Na história, ele seria uma criança com deformidades faciais que se afogou no lago Crystal Lake em 1957, por negligência dos monitores do acampamento. A data de nascimento — 13 de junho de 1946 — é revelada na lápide de Jason em Sexta-Feira 13 - O Capítulo Final (1984), consolidando a mitologia sombria do personagem. Aniversário de Jason: do lago Crystal Lake ao panteão dos vilões do cinema

Embora Jason não seja o assassino do primeiro filme da franquia (a matança é cometida por sua mãe, Pamela Voorhees), ele aparece brevemente como uma figura sobrenatural no final.

O personagem só assume o papel central de vilão em Sexta-Feira 13 - Parte 2 (1981), ainda sem a famosa máscara de hóquei. Essa peça icônica só surgiria no terceiro filme, de 1982 — um dos momentos icônicos da cultura pop. Como o terror cearense se reinventa em meio a ausências e potenciais?; CONFIRA

Com o passar dos anos, Jason Voorhees se tornou um símbolo absoluto do gênero slasher, estrelando 12 filmes da série principal até hoje, e quebrando recordes de bilheteria.

Junto com Freddy Krueger (A Hora do Pesadelo) e Michael Myers (Halloween), ele ajudou a definir uma era do horror cinematográfico nos anos 1980. Aniversário de Jason: o legado cultural (máscara, machete e medo)

A imagem de Jason com sua máscara de hóquei e o machete ensanguentado se tornou uma das mais reconhecíveis do cinema. Segundo a página CBR, o nome da franquia nasceu da ideia simples e provocativa de associar a superstição da sexta-feira 13 a um filme de terror — ideia de Sean S. Cunningham, criador da série.