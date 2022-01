Pânico: de Ghostface a sucesso de bilheteria, veja curiosidades da franquia

O quinto filme da franquia Pânico chegou aos cinemas brasileiros na última quinta-feira, 13. No fim de semana, saltou para o topo das bilheterias estadunidenses, exibindo a continuidade do fascínio pelo gênero terror, e superando Homem Aranha: Sem Volta para Casa, segundo a observadora da indústria Exhibitor Relations.

Pânico 5, como é conhecido o novo filme, faz referências a eventos de seus antecessores. O filme original (1996) gerou três sequências (1997, 2000 e 2011). Para recapitular — ou conhecer — o que já aconteceu na franquia criada por Kevin Williamson e Wes Craven, é possível assistir aos outros filmes da série em serviços de streaming.

Sobre o assunto Quem pode interpretar personagens judeus?

Morre Sidney Poitier, primeiro astro negro de Hollywood

Após polêmica com TV Globo, Camila Queiroz protagoniza série na Netflix

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O primeiro filme, liderado por Neve Campbell e Courteney Cox, revitalizou o terror com sua visão autoconsciente do gênero, que estava cada vez mais estereotipado e sangrento. O capítulo mais recente, estrelado novamente pela dupla, chega aos cinemas com o mesmo visual, mas agora para mostrar sua visão de um gênero que tomou outro rumo.

Nesses 25 anos desde sua estreia, a franquia tem sido cultuada por milhares de fãs em todo o mundo. O POVO separou algumas curiosidades sobre os filmes de Pânico, incluindo o vilão Ghostface; confira abaixo:

Pânico: 5 curiosidades sobre a franquia

1. A máscara de Ghostface

Lendário vilão de Pânico, Ghostface ganhou alta popularidade com o sucesso dos filmes e chegou ao status de símbolo do gênero slasher (gênero de terror que envolve assassinos psicopatas). A máscara, que brinca com a expressão humana durante um grito, foi encontrada pelo falecido Wes Craven, co-criador da franquia, em uma loja de Halloween nos Estados Unidos. O item foi encontrado esquecido no depósito do estabelecimento e propagado por Craven.

2. A voz de Ghostface

A voz do vilão também tem história: o ator por trás das icônicas falas de Ghostface foi mantido em segredo por Craven durante e após as filmagens dos filmes, tanto para estimular o resto do elenco quanto para criar burburinho entre os espectadores. Roger L. Jackson foi eventualmente revelado como a voz por trás de Ghostface. O segredo chegou a ser considerado um dos mais bem-guardados de Hollywood pela revista E!, em minissérie documental de 2004.

3. O filme é inspirado em uma história real de um serial killer

O roteirista Kevin Williamson escreveu “Pânico” depois de assistir a um documentário sobre um serial killer chamado Danny Rolling, conhecido como o Estripador de Gainesville. O serial killer invadia casas durante a noite vestido de preto e portava uma faca igual a do filme. Em 1990, ele invadiu o apartamento de cinco estudantes universitários em Gainesville, na Flórida, e os matou. Danny foi capturado e executado apenas em 2006.

4. Courteney Cox quase não conseguiu o papel de Gale Weathers



Antes de conseguir viver a jornalista Gale Weathers na franquia Pânico, a atriz Courteney Cox encontrou dificuldades por sua imagem estar estagnada à personagem Mônica, da série Friends. Devido ao grande contraste nas duas personagens, os produtores recusaram Cox que, após muita insistência, conseguiu o papel. O principal objetivo de Cox era provar que conseguia fazer algo muito distante do que o público estava acostumada a vê-la.

5. Música de Michael Jackson influenciou na troca do nome do filme

Na pré-produção, o filme iria se chamar Scary Movie. No entanto, os produtores mudaram de opinião enquanto ouviam a música Scream, do Michael Jackson. A ideia inicial em mudar o nome partiu do produtor Bob Weinstein, por achar que o título original não estava relacionado com a proposta do filme. Quatro anos depois, a paródia do filme Pânico ganhou então o nome de Scary Movie, traduzida no Brasil como Todo Mundo em Pânico.

Tags