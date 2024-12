Filme de terror 'Sexta-Feira 13': tudo sobre a franquia de Jason

A sequência de filmes estabeleceu-se como um marco no gênero de terror dos Estados Unidos. Veja a seguir mais sobre o enredo dos filmes

Integrando a lista, o próprio “Sexta-Feira 13” traz um dos assassinos mais conhecidos dos filmes de terror, Jason Vorhees, com sua máscara de hóquei. A franquia acumula mais de 10 filmes lançados desde 1980. A última produção foi lançada em 2009 e desde então segue estagnada devido a disputas legais relacionadas aos direitos autorais. Veja a seguir mais sobre o enredo dos filmes.

Sexta-Feira 13 é uma franquia de terror americana que conta com 12 filmes slasher, um programa de televisão, romances, histórias em quadrinhos, jogos eletrônicos e produtos tie-in.

A sequência de filmes estabeleceu-se como um marco no gênero de terror, convertendo o fictício acampamento Crystal Lake em um dos refúgios mais temidos dos Estados Unidos.

Sexta-Feira 13: história da franquia

A franquia concentra-se principalmente no personagem fictício Jason Voorhees, o qual se afogou, quando garoto, devido à negligência de uma equipe do acampamento. Jason, no entanto, não foi o antagonista desde o começo.