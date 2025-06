Filmes e séries novas: os lançamentos de comédia em junho nos streamings

Confira as principais estreias de comédia nas plataformas Netflix, Max, Prime Video, Disney+ e Apple TV+ ao longo do mês de junho de 2025

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Filmes e séries de comédia lançados em junho na Netflix

Na Netflix, os destaques incluem longas como Tudo em Família, Mamonas Assassinas – O Filme e É o Fim, além de séries populares como Ginny e Georgia (temporada 3) e animações clássicas como Jimmy Neutron e Os Padrinhos Mágicos.

A plataforma também aposta em estreias como Novo Rico Novo Pobre e Aniela.



Filmes

Tudo em Família



Sociedade dos Talentos Mortos



Novo Rico Novo Pobre



Mamonas Assassinas O Filme



Viva a Vida



Férias em Taipei



É o Fim



Os Desafinados



Bate Coração



Um Maluco no Golfe



Amigos Sem Compromisso

Séries



A Primeira Vez – Temporada 3



Ginny e Georgia – Temporada 3



Os Padrinhos Mágicos: Um Novo Desejo – Temporada 2 (comédia infantil)



Jimmy Neutron - O Menino Gênio (animação cômica)



Aniela

VEJA filmes que retratam amor, conflitos e recomeços



Filmes e séries de comédia lançados em junho na Max

Na Max, a comédia ganha espaço com filmes como Baylen: Uma Vida Sem Filtro e o aguardado Um Filme Minecraft, além de novos episódios de séries como Rick and Morty e And Just Like That.