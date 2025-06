‘Chespirito’: série sobre criador de ‘Chaves’ chega ao streaming

Intitulada de “Chespirito: Sem Querer Querendo”, a produção conta com oito episódios, lançados semanalmente às quintas-feiras na plataforma Max.

A série biográfica sobre a vida e a carreira de Roberto Gómez Bolaños, criador de sucessos como “Chaves” e “Chapolin” , estreou no streaming na última quinta-feira, 5.

“Chespirito: Sem Querer Querendo” também mostra como Roberto conseguiu produzir as próprias ideias e detalha a vida após a fama. Ainda não há informações sobre segunda temporada.

Produzida por Roberto Gómez Fernández, filho do ator, e protagonizada por Pablo Cruz, a biografia mostra a vida de Roberto desde a infância até a criação dos personagens mais famosos.

O ator Juan Lecanda dá vida a Marcos Barragán, referência a Carlos Villagrán, o intérprete do Quico na versão original.

Já Paola Montes De Oca é María Antonieta de las Nieves, a Chiquinha, e Miguel Islas atua como Ramón Valdés, o Seu Madruga.

Conflito nos bastidores

As alterações foram feitas por conta das brigas da intérprete de Dona Florinda com os enteados, produtores da série devido ao controle das criações do marido.