Jared Leto é acusado de má conduta sexual; artista nega

O ator e cantor Jared Leto , 53, é acusado de má conduta sexual por nove mulheres nos Estados Unidos, segundo reportagem da jornalista Elena Clavarino do portal Air Mail. Em comum, elas relatam assédio e situações constrangedoras enquanto eram menores de idade. Todas as acusações foram negadas.

O artista é conhecido por interpretar uma versão do personagem Coringa no filme "Esquadrão Suicida" (2016) e por ser o vocalista da banda Thirty Seconds to Mars, em parceria com o irmão Shannon Leto. O próximo longa-metragem será "Tron: Ares", com lançamento previsto para 9 de outubro no Brasil.

"É um segredo aberto há muito tempo", desabafa uma fonte anônima ao veículo.

O que dizem as mulheres que acusam Jared Leto de má conduta sexual

Após conhecer a modelo Laura La Rue, 16, em um evento beneficente em Beverly Hills, ele teria conseguido o contato da jovem. A mãe acreditou que Jared poderia ajudar na carreira da filha. Para o Air Mail, a genitora confirma ter ouvido telefonemas de teor sexual e perguntas íntimas. Laura, atualmente com 32, lembra já tê-lo visto saindo com naturalidade mesmo estando nu.