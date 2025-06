Alexandre Frota homenageia Chorão em retorno à Globo; saiba mais

Vencedor da "Batalha do Lip Sync", da Globo, Alexandre Frota homenageia Chorão e celebra retorno à emissora após 25 anos / Crédito: Reprodução/Globo

O “Domingão com Huck” rendeu grandes emoções e uma presença que surpreendeu os telespectadores. Exibido no domingo, 8, na TV Globo, o programa apresentou uma nova edição da “Batalha do Lip Sync”. No quadro, Eri Johnson e Alexandre Frota tiveram que dublar artistas brasileiros em dois momentos. Na primeira batalha, Johnson dublou o cantor Ritchie, já Frota interpretou Evandro Mesquita da banda Blitz.

Ex-galã da Globo, Alexandre Frota retorna à emissora após 25 anos A vitória de Alexandre Frota no quadro do "Domingão" marca o retorno do artista à Globo após 25 anos. Considerado "galã" da emissora, Frota participou das novelas "Roque Santeiro" (1985), "Sassaricando" (1987), "Top Model" (1989) e "Malhação" (1999). Além da Globo, passou pelo SBT, Record e Band. O artista, que chegou a ser casado com a atriz Claudia Raia, também atuou em filmes adultos e chegou a ser deputado federal de São Paulo em 2023.