Globo lança novo canal dedicado a novelas nesta segunda, 9

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

A estreia acontece às 20 horas, com uma mistura de novelas clássicas de diferentes décadas. Entre as escolhidas para serem exibidas na primeira grade da programação estão: “Roque Santeiro”, “Quatro por Quatro”, “Plumas & Paetês”, “Caras & Bocas” e “Celebridade”.

Além desses títulos, o Globoplay Novelas também irá reprisar “Além do Tempo” pela primeira vez desde sua estreia dez anos atrás, em 2015.

Canal de novelas da Globoplay irá exibir produções internacionais

Mesmo com o foco em reprises, o canal também exibirá “Guerreiros do Sol”, a primeira novela original do Globoplay que após sofrer diversos adiamentos, irá estrear no dia 11 de junho. A trama conta a história de Lampião, Maria Bonita e do cangaço no sertão nordestino, com Tomás Aquino e Isadora Cruz nos papéis principais.