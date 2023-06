Wolf Maya rebate acusação de assédio feita por Frota: 'Deplorável'

Após o ex-deputado federal Alexandre Frota dizer que Wolf Maya tentou fazer sexo com ele nos bastidores de uma novela, o diretor se pronunciou. Segundo ele, nos trabalhos que fez com o ator, não precisou ter nenhum tipo de envolvimento sexual.

"No passado, o Alexandre fez comigo seus melhores trabalhos como ator e não precisei comê-lo para isso. Fomos amigos. No presente, ele se tornou essa pessoa deplorável e perdeu todos os amigos. Inclusive os de Brasília", comentou o diretor, em entrevista ao Hugo Gloss.

A revelação sobre Wolf aconteceu durante a gravação do podcast “Não é nada pessoal” e, de acordo com Frota, a proposta foi feita durante as filmagens da novela “Livre Para Voar”, que estreou em 1985.

"O Wolf correu atrás de mim em Poços de Caldas. Estava fazendo uma novela lá. Ele me chamou no quarto e veio com aquele papo: 'Tira a calça aí, caramba'. E eu meio que corri por dentro do quarto e falei: 'P*orra, Wolf, tá louco?' E peguei e saí do quarto. Ele estava de roupão. Vai ficar p*to com isso. Foi só dessa vez e depois ficamos amigos", contou Frota, aos risos, durante a entrevista.

Segundo o ex-deputado, após o acontecimento, eles se aproximaram e não tocaram no assunto: “Depois disso fiz outros trabalhos com eles, fiz (a peça) 'Blue Jeans', e ele nunca tocou no assunto comigo, tipo: 'Pô, tu lembra lá quando a gente estava fazendo a novela'", finalizou.

