Lívia Andrade homenageia Elke Maravilha no Domingão com Huck

Neste domingo, 28, Lívia Andrade homenageou Elke Maravilha no “Domingão com Huck", vestindo-se como a icônica apresentadora e jurada de programas de auditório.

Além de relembrar atrações da emissora e de concorrentes, Luciano Huck aproveitou para reverenciar grandes nomes que marcaram história na telinha.

Elke Maravilha, que foi jurada por muitos anos nos programas Chacrinha e Silvio Santos, também teve seu legado lembrado no palco do Domingão, que até mesmo recriou o cenário original do Cassino do Chacrinha, um dos maiores sucessos da TV brasileira.

Homenagem a Elke Maravilha gera críticas

No entanto, a caracterização de Lívia Andrade gerou reações divididas nas redes sociais. Muitos internautas expressaram suas opiniões de forma polarizada.

"Jesus, que coisa horrível!", comentou um usuário. "Nunca vi tanta apelação! Por isso a TV aberta está minguando! Dá até vergonha alheia!", disse outro, no Instagram.