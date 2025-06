State of Play 2025: veja tudo o que rolou no evento digital da PlayStation

A Sony realizou nesta quarta-feira, 4, mais uma edição do State of Play , evento digital com novidades de videogames para PlayStation 4, PlayStation 5, PS VR2 e PC.

Entre os principais anúncios, está o primeiro trailer de 007: First Light, trazendo a representação de James Bond pelo estúdio responsável pela franquia Hitman, além de Lumines Arise, um novo capítulo da saga do PSP.

Remake do clássico RPG tático com gráficos aprimorados, dublagem completa e melhorias de qualidade de vida.

Continuação da franquia de ação samurai com demo já disponível no PS5. Combate rápido, ambientação fantástica.

Sequência do RPG de ação com visual 2.5D. Traz sistema de herói duplo e combate inspirado em Castlevania.

Plataformas: PC, PS5, Xbox Series

PC, PS5, Xbox Series Lançamento: 2026



Digimon Story: Time Stranger

RPG por turnos com foco em batalhas entre Digimons. Trailer revela história e combate.

Plataformas: PC, PS5, Xbox Series

PC, PS5, Xbox Series Lançamento: 3 de outubro de 2025



Silent Hill f

Novo título da franquia traz terror psicológico e combate corpo a corpo. Trailer destaca protagonista feminina.

Plataformas: PC, PS5, Xbox Series

PC, PS5, Xbox Series Lançamento: 25 de setembro de 2025



Baby Steps

Jogo cômico sobre caminhar literalmente um passo por vez. Humor absurdo e gameplay desengonçado.

Plataformas: PC, PS5

PC, PS5 Lançamento: 8 de setembro de 2025



Hirogami

Game de plataforma com arte inspirada no origami japonês. Combate leve e visual estilizado.

Plataformas: PC, PS5

PC, PS5 Lançamento: 3 de setembro de 2025

Ninja Gaiden: Ragebound

Novo jogo da clássica franquia, com demo disponível de 9 a 16 de junho para PC.

Plataformas: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch Lançamento: 31 de julho de 2025



Cairn

Game de escalada e sobrevivência com visual contemplativo.

Plataformas: PS5

PS5 Lançamento: 5 de novembro de 2025



Mortal Kombat: Legacy Kollection

Coletânea de clássicos da franquia Mortal Kombat com suporte online.

Plataformas: PS4, PS5, Xbox Series, Switch

PS4, PS5, Xbox Series, Switch Lançamento: 2025



Metal Gear Solid : Snake Eater

Remake do clássico jogo de espionagem com gráficos atualizados e gameplay moderno.

Plataformas: PS5

PS5 Lançamento: 28 de setembro de 2025



State of Play 2025: mais revelações e títulos promissores

Thief VR: Legacy of Shadow

Jogo de stealth em realidade virtual inspirado na clássica franquia Thief.

Plataformas: PSVR2

PSVR2 Lançamento: 2025



Tides of Tomorrow

Aventura narrativa com multiplayer cooperativo e decisões compartilhadas.

Plataformas: PS5

PS5 Lançamento: 24 de fevereiro de 2026



Sea of Remnants

Jogo de piratas com visual cartunesco e combate naval. Mistura ação, fantasia e furtividade.

Plataformas: PS5

PS5 Lançamento: 2026



Sword of the Sea

Jogo contemplativo com puzzles e cenários poéticos. Estreia direto no catálogo do PlayStation Plus.

Plataformas: PS5

PS5 Lançamento: 19 de agosto de 2025



FBC: Firebreak

Jogo ainda misterioso, estreia direto no PlayStation Plus.

Plataformas: PS5

Lançamento: 17 de junho de 2025



Ghost of Yotei

Teaser divulgado. Mais detalhes virão em julho.

Plataformas: PS5

PS5 Lançamento: A confirmar



