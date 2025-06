Games: junho tem novidades e lançamentos aguardados; veja lista

A edição 2025 do Summer Game Fest começa nesta semana e promete uma série de anúncios, trailers e estreias mundiais do universo dos jogos eletrônicos

A programação começa nesta sexta-feira, 6, e se estende até o domingo, 8, com apresentações e showcases temáticos, incluindo uma nova edição do Latin American Games Showcase (LAGS).

Junho é um dos meses mais esperados pelos fãs de videogames . Tradicionalmente associado à antiga E3, o período segue movimentado mesmo após o fim da feira, agora sob o comando do Summer Game Fest, que em 2025 chega repleto de anúncios, trailers, estreias mundiais e surpresas.

Neste ano, o evento principal será realizado no YouTube Theater, em Los Angeles, às 18 horas (horário de Brasília). A transmissão pode ser acompanhada gratuitamente pelaTwitch.

Summer Game Fest 2025: agenda dos showcases

Veja a seguir o cronograma completo de transmissões confirmadas até agora (horário de Brasília):

Sexta-feira, 6 de junho



Summer Game Fest (evento principal) – 18h



Day of the Devs – 20h

Sábado, 7 de junho



Wholesome Direct – 13h



Women-Led Games Showcase – 14h



Latin American Games Showcase (LAGS) – 15h



South Asian Games Showcase – 16h



Green Games Showcase – 17h



Future Games Show – 17h



Frosty Games Fest – 20h

Domingo, 8 de junho



Xbox Games Showcase – 14h



PC Game Show – 17h

Latin American Games Showcase

No sábado, 7 de junho, às 15 horas, o foco se volta à produção latino-americana com a nova edição do Latin American Games Showcase (LAGS). O evento reunirá 57 jogos de países como Brasil, México, Argentina, Chile e Colômbia, dos quais 41 são títulos inéditos.

Serão quase 55 minutos de conteúdo com trailers, anúncios e gameplays, apresentados por nomes como Raw Fury, Annapurna Interactive, Pulsatrix Studios e Halberd Studios. O LAGS vem se consolidando como uma vitrine para destacar talentos regionais.