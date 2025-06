Gamers da Nintendo se apressam para comprar o tão aguardado Switch 2

A Nintendo começou a se diversificar com parques temáticos e cinema, mas 90% de sua receita vem do Switch, segundo analistas.

O novo dispositivo inclui uma tela maior e mais capacidade de processamento do que o Switch original, que se tornou um fenômeno mundial com jogos de sucesso como "Animal Crossing".

Após uma onda de pedidos antecipados e aberturas noturnas de lojas, os fãs da Nintendo conseguiram, nesta quinta-feira, 5, comprar o novo console Switch 2, concebido com a esperança de que poderá estabelecer recordes de vendas para o criador japonês de "Super Mario".

O Switch original vendeu 152 milhões de unidades desde seu lançamento em 2017, tornando-se o terceiro console mais vendido da história.

Em uma loja de eletrônicos em Tóquio, fãs se aglomeraram para comprar o novo dispositivo na manhã desta quinta-feira, entre eles o jovem chinês Lei Wang, de 24 anos.

Lei estava "impactado" por ter conseguido ganhar na "loteria" dos pedidos antecipados. "Basicamente fui eu o escolhido, então não quero contar nada", comentou rindo sobre seus amigos, que não tiveram tanta sorte.

Kuro, de 33 anos, disse estar tão empolgada que pediu um dia de folga no trabalho para jogar com o novo dispositivo. "Os gráficos melhorados e a possibilidade de jogar com um grupo maior, acho que isso é algo importante", declarou a fã japonesa.