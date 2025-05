Por que games estão mais caros no Brasil? PlayStation comenta sobre alta de preços

Empresa citou "condições adversas da moeda no Brasil" e disse que o preço de varejo recomendado para seus jogos será de R$ 399,90

A PlayStation comentou, de maneira oficial, a respeito da alta de preços dos jogos nas suas lojas em território brasileiro. A discussão iniciou quando a pré-venda de Ghost of Yotei, que será lançado em 2 de outubro, apareceu na PS Store por R$ 399,90.

“Devido às condições adversas da moeda no Brasil, o preço de varejo recomendado para software de 1st party da Sony Interactive Entertainment (em disco e digital) aumentará para R$ 399,90 a partir do lançamento de Ghost of Yotei em 2 de outubro de 2025”, relatou a empresa em nota enviada ao site MeuPlayStation.