Enquete: quais os melhores jogos de videogame da história? Veja votação

Os títulos selecionados serão anunciados em uma cerimônia especial durante um evento do World Video Game Hall of Fame, parte das exposições do ESL Digital Worlds, às 11h30 (horário de Brasília) do dia 8 de maio.

Os três jogos mais votados pelo público comporão uma cédula especial e se juntarão às demais enviadas pelos membros do International Selection Advisory Committee, um grupo formado por jornalistas e acadêmicos de todo o mundo especializados na história dos videogames e seu impacto na sociedade. O voto do público terá o peso equivalente ao de um único juiz.

O World Video Game Hall of Fame recebeu milhares de indicações para consideração na classe de 2025. Os fãs podem votar em seus finalistas favoritos de 6 a 13 de março na votação "Escolha do Jogador" por meio deste link .

A partir de 2015, a votação passou a incluir a participação do público, combinando os votos online com as escolhas feitas pelos especialistas.

GTA III, The Legend of Zelda, The Oregon Trail, The Sims, Sonic the Hedgehog e Space Invaders

2019

Colossal Cave Adventure, Paciência (Microsoft), Mortal Kombat e Super Mario Kart



2020

Bejeweled, Centipede, King's Quest e Minecraft

2021

Animal Crossing, Microsoft Flight Simulator, StarCraft e Where in the World Is Carmen Sandiego

2022

Dance Dance Revolution, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Civilization e Ms. Pac-Man



2023

Barbie Fashion Designer, Computer Space, The Last of Us e Wii Sports



2024

Asteroids, Myst, Resident Evil, SimCity e Ultima I: The First Age of Darkness.