Pokémon Legends: Z-A ganha data de lançamento e confirma versão para Switch 2

A The Pokémon Company anunciou nesta quarta-feira, 28, a data de lançamento do próximo jogo da sua franquia principal. Intitulado “Pokémon Legends: Z-A”, o jogo estará disponível em todo o mundo a partir de 16 de outubro deste ano.

A pré-venda da versão digital começará no dia 5 de junho, mesma data do lançamento global do console Nintendo Switch 2. Para os jogadores que preferirem a edição física, a pré-venda só estará disponível a partir do dia 23 de julho.