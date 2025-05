Jogos do PS Plus em junho de 2025: com NBA, veja games de graça do mês

PlayStation Plus de junho traz NBA 2K25, Alone in the Dark e mais; veja jogos, datas, preços no Brasil e novidades para todos os planos do serviço

A Sony revelou os jogos gratuitos do PlayStation Plus para junho de 2025, trazendo uma seleção diversificada que inclui esportes, terror, ação estilizada e ficção científica.

O destaque da seleção mensal fica por conta de NBA 2K25, nova edição da popular franquia de basquete, o remake de Alone in the Dark, clássico do terror, e o estiloso e radical Bomb Rush Cyberfunk. Além desses, os jogadores poderão acessar a aguardada expansão Destiny 2: A Forma Final ainda em maio.

Os títulos estarão disponíveis para download a partir da próxima terça-feira, 3 de junho. O PlayStation Plus é o serviço de assinatura da Sony que dá acesso a jogos gratuitos mensais, multiplayer online, descontos exclusivos e um catálogo com centenas de títulos (dependendo do plano).

PS Plus: conheça os jogos gratuitos de junho de 2025



NBA 2K25 (PS4, PS5)



A mais nova edição da franquia da 2K Sports chega aos assinantes com melhorias gráficas impulsionadas pela tecnologia ProPlay, que transforma gravações reais da NBA em movimentações in-game.

Os modos tradicionais estão de volta, como MyCareer, MyTeam, MyNBA e The W, com presença ampliada da WNBA. É uma ótima oportunidade para os fãs do basquete mergulharem no jogo sem custo adicional.