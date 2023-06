O espetáculo "O Filme de Chaplin" será apresentado nesta quarta-feira, 7, no Teatro Chico Anysio e une as linguagens do circo, cinema e teatro

O espetáculo "O Filme de Chaplin" será apresentado nesta quarta-feira, 7, às 19h30min, no Teatro Chico Anysio. Inspirado nas produções protagonizadas por Charles Chaplin, Apolo, o Chaplin Cearense, tem o objetivo de divertir o público misturando elementos do cinema, teatro e circo.

Apolo é idealizador da apresentação e também intérprete de Charles Chaplin nos palcos. Ao Vida&Arte, ele conta que o espetáculo é a terceira montagem a partir das obras de Chaplin.

"Há 13 anos eu faço intervenções em espaços públicos na cidade. Há 13 anos eu sou artista de rua, vivo da arte de rua e interpreto o Carlitos nos mais variados de espaços", explica ele. Segundo o artista, a montagem se trata de “um acúmulo de cenas performáticas”.

Público

O ator destaca que a peça foi produzida "para toda a família" e tem tido uma ótima recepção do público. "A apresentação faz ressurgir muito a memória afetiva dos filmes, da obra como um todo. A figura do Chaplin é uma figura que tem muita aceitação, muito apelo emocional. As crianças, particularmente, se encantam justamente por essa perspectiva da da mímica", conta.

O Chaplin Cearense afirma que o espetáculo tem bastante interação do público, pois em diversos momentos o personagem Carlitos pede ajuda aos espectadores para fazer com que as "engrenagens do filme funcionem". "Precisa de uma câmera, precisa de uma claquete e de atores", explica ele. "Todo esse envolvimento da plateia foi muito divertido foi muito bom que teve uma aceitação muito boa e especialmente as crianças".

"Elas [as crianças] têm um encanto com essa perspectiva desse corpo, onde a voz está ausente, mas é um corpo que grita em cena, é um corpo que interage de uma forma ímpar na construção da cena".

Pela primeira vez no teatro

O ator conta que essa é a primeira vez que a montagem será exibida em uma “caixa cênica” de um teatro tradicional. “A priori, ele é um espetáculo de rua, mas que se adapta muito bem ao teatro”, defende. O artista destaca que essa é uma oportunidade de adicionar outros elementos como a luz e uma melhor montagem do cenário. ”A ideia de 'O Filme de Chaplin' é reproduzir um set de filmagens em cima do palco", completa.

Apolo fala que misturar as linguagens diz muito mais sobre a obra do Chaplin do que sobre a construção da peça em si. Porque o Chaplin sempre fez muito isso. "O Chaplin percorria e tinha trânsito livre sobre todas essas linguagens. Brincar e dialogar essas essas linguagens artísticas em um espetáculo é maravilhoso”, finaliza.

A apresentação faz parte do Festival de Esquetes Bivar de Teatro, que em 2023 completa 20 anos e neste ano realiza uma série de apresentações especiais em comemoração à data. A programação do espetáculo se iniciou no mês de abril e se estende até dezembro.



Espetáculo "O Filme de Chaplin"

Quando: quarta-feira, 7, às 19h30min

Onde: Teatro Chico Anysio (Avenida da Universidade, 2175 - Benfica)

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

