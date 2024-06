Drag queen Mulher Barbada lança 1º álbum e realiza show gratuito

Mulher Barbada lança primeiro álbum "Bárbara" e faz show gratuito no Porto Dragão neste sábado,22 Crédito: Karla Brights/Divulgação

"Eu acho que o barato de se entregar e de se jogar no que se sonha é aproveitar o caminho. Às vezes a gente pode chegar onde menos se espera", é o que descreve a drag queen Mulher Barbada, em entrevista ao Vida&Arte. A cantora acaba de lançar seu álbum de estreia, "Bárbara!". Ela vai apresentar repertório em show neste sábado, 22, no Hub Porto Dragão. Criado no Conjunto Jereissati II, no Maracanaú, Rodrigo Ferrera é o responsável por dar vida a personagem conhecida nas noites de Fortaleza por integrar os coletivos As Travestidas e Bloco Mambembe. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A paixão pelo universo artístico começou cedo em sua vida. Foi assistindo a quadrilhas juninas, fazendo parte de peças da escola, oficinas de artesanato, danças populares e pintando, desenhando e escrevendo em casa que a criança descobriu que a arte seria seu norte.

Já a música foi sua companheira desde que se entende por gente. CDs de Sandy e Júnior, Pitty, Cássia Eller, Legião Urbana, Roberto Carlos e Diana faziam parte da sua pequena coleção. 40 minutos de banho, com a caixinha na porta do banheiro, eram pouco tempo para poder desfrutar de todos eles. O teatro chegou na adolescência e, aos 17 anos, passou a frequentar a Cia Sonhar de Artes Cênicas, onde ganhou seu primeiro cachê com o palco.

Em 2011, seu amigo Jeferson Tinoco o convidou para gravar brincadeiras com o microfone do computador. Reginaldo Rossi, Thiago Petit, Beatles, Lairton e seus teclados faziam parte do repertório. "Ninguém apostava na gente, então éramos a dupla perfeita. Em meados de 2013, a coisa foi ficando mais séria e a gente montou a banda A Mulher Barbada e os Caixeiros Viajantes e começou a fazer shows em bares e eventos, entre Maracanaú e Fortaleza", conta Rodrigo, acrescentando que a banda teve seu fim em 2017. O artista lembra que, em muitos momentos, eles tiveram de cancelar shows por falta de pessoas na plateia. Mas o jovem não desanimou e a música é hoje sua principal forma de comunicação. "É com ela (a música) que eu me abro, que eu me permito escutar, também. É com a música que eu me divirto e levo alegria pra galera, mas também levo minha reflexão, levo minhas ideias e a minha forma de ver o mundo. A música é minha profissão e minha paixão. E ainda adoro receber CDs de aniversário", expõe. No meio disso tudo, em 2015, entrou para o coletivo artístico As Travestidas e fez parte do espetáculo "Cabaré das Travestidas". Foi quando, de fato, nasceu a persona drag queen de Rodrigo. "A Mulher Barbada chegou na minha vida de surpresa. O Silvero Pereira me convidou para fazer parte do coletivo, porque ele tinha em mente chamar novos atores e atrizes para um novo espetáculo das Travestidas, que era diferente de tudo que elas já tinham feito", relembra.

Com uma peruca emprestada de Gisele Almodóvar (drag queen de Silvero), espartilho emprestado da Deydianne Piaf (drag queen de Denis Lacerda), saltos altos que estavam parados e não cabiam no pé de ninguém e lingerie que ganhou da mãe, a Mulher Barbada entrou em cena pela primeira vez. "No palco, quando me perguntaram qual era o meu nome de drag, disse: 'Mulher Barbada'. Fora do microfone, eu disse baixinho para Deydianne: 'Depois eu procuro um nome melhor'. E faz nove anos que, além do Rodrigo, eu também sou a Mulher Barbada", conta a artista. Representatividade na arte Para Rodrigo Ferrera, é muito importante que existam outras artistas queer como ele ocupando o cenário musical pela cidade em festas, bares e shows. Para ele, ter uma "bixa" de peruca no centro das atenções é algo muito "poderoso".