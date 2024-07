Festa Relance faz edição no Theatro José de Alencar neste sábado

A festa, que começará a partir das 16 horas, contará com um repertório em discos de vinil, com música brasileira, boogie e dance music

Neste sábado, 13, a festa Relance realiza uma nova edição no entorno do Theatro José de Alencar (TJA). O evento, que começa às 16 hiras, contará com um time de DJs tocando músicas de baile, variando entre diversos estilos.



A festa é reconhecida por trazer a sonoridade de mídias físicas, como o vinil, a fita-cassete e o CD.



A programação contará com Victor Azevedo (@victormsat) e Lucas Baber (@itsbabergram), recebendo os DJs convidados Paluma (@djpaluma), Marcelinho Wikky (@marcelinhowikky) e FaBinho Vieira (@dicasdevinil).