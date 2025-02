Baile do Zé, no Theatro José de Alencar, anuncia programação; veja

Bloco Mambembe é atração confirmada no Baile do Zé 2025 / Crédito: Mateus Monteiro @movente/Divulgação

Festa de Carnaval tradicional em Fortaleza, o Baile do Zé divulgou na quinta-feira, 6, a programação da edição de 2025. Realizado no Theatro José de Alencar (TJA), o evento está marcado para ocorrer no dia 22 de fevereiro, último sábado deste mês. Pré-Carnaval em Fortaleza: veja agenda de festas do fim de semana

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com início às 16 horas, a festa carnavalesca terá apresentação de Mizzayra Alonzo e shows musicais da Banda Pimenta Malagueta e Bloco Mambembe, além das DJs As Serpentinas.

O público poderá participar do Concurso de Fantasias, que irá premiar os foliões mais criativos. Neste ano, as premiações incluem voucher de consumação durante o Baile do Zé e viagens para o litoral do Ceará. A entrada no evento é gratuita e o acesso se dará por ordem de chegada. No entanto, é obrigatório o uso de fantasias e doação de 1kg de alimento não perecível. Pré-Carnaval de Fortaleza: veja agenda gratuita no Dragão do Mar