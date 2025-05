Paulo Bala e Latino San: conheça duo que resgata clássicos do forró

Formada em 2022, a dupla Paulo Bala e Latino San se apresenta de bares a vaquejadas, resgatando clássicos de Luiz Gonzaga, Dominguinhos e hits do forró contemporâneo

De lá pra cá, a dupla Paulo Bala e Latino San rodou diversos estabelecimentos do Ceará, de casas de show a barzinhos , espalhando a palavra do forró tradicional .

A dupla, que ficou conhecida por dar a trilha sonora para aniversários e eventos privados, tem também, em seus quatro anos de carreira, uma forte conexão com as vaquejadas e cavalgadas .

Ambos recém-saídos de outros projetos paralelos, resolveram fundar o duo, com o intuito de manter vivo o currículo ativo que já tinham no gênero musical .

Com o EP “Paulo Bala & Latino San Canta Vaquejada” lançado em 2022, após o período junino de diversas atividades , a dupla se organiza para lançar sua segunda coletânea, ainda em 2025 .

“Dentro do mercado de artistas cearenses, tem diversos bares, espaços e casas de shows que abrem espaço para a gente. O Rancho Gaúcho e o Pão de Alho Bar são alguns dos que sempre frequentamos, mas também adoramos estar nas vaquejadas e nas festas típicas do interior”, contam.

A identificação com os eventos vem de suas infâncias nas cidades de Banabuiú e Russas.

“Nesse novo EP, além das regravações de compositores consagrados no meio do forró, já temos quatro músicas autorais prontas e queremos muito colocar no mundo”, relatam.