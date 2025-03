Em dia de forró, Aterro da Praia de Iracema recebe foliões com hits de dançar coladinho

Praia de Iracema nesta segunda-feira de Carnaval, 03, reúne multidão de foliões para noite de forró / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

O terceiro dia de Carnaval na capital cearense continua atraindo os foliões para as ruas. Na noite desta segunda-feira, 3, o Aterro da Praia de Iracema foi palco de uma celebração do forró com públicos de todas as idades. O evento gratuito atraiu uma multidão diversa, desde jovens até famílias inteiras, todos unidos pela paixão pelo forró. Vanessa A cantora subiu ao palco e cantou os hits do Carnaval de 2025, como "Energia de Gostosa", de Ivete Sangalo, e os clássicos do forró, como Titular Absoluta, de Solange Almeida.

O show da Tropykália contou com a participação de Cesar Dantas, um dos vocalistas da Forró Balancear. O grupo começou cantando "Por amor" e emendou uma série de músicas românticas, o que fez com que muitos casais encontrassem um pedacinho a mais de espaço perto do palco e dançassem de rostinho colado.

Em noite de forró, milhares de foliões se reuniram para prestigiar apresentações de artistas nesta segunda-feira de carnaval, 03, no Aterro da Praia de Iracema Crédito: Daniel Galber Em noite de forró, milhares de foliões se reuniram para prestigiar apresentações de artistas nesta segunda-feira de carnaval, 03, no Aterro da Praia de Iracema Crédito: Daniel Galber Em noite de forró, milhares de foliões se reuniram para prestigiar apresentações de artistas nesta segunda-feira de carnaval, 03, no Aterro da Praia de Iracema Crédito: Daniel Galber Milhares de foliões se reuniram para prestigiar apresentações de forró, no Aterro da Praia de Iracema, nesta segunda0feira, 03 Crédito: Daniel Galber Milhares de foliões se reuniram para prestigiar apresentações de forró, no Aterro da Praia de Iracema, nesta segunda0feira, 03 Crédito: Daniel Galber Praia de Iracema nesta segunda-feira de Carnaval, 03, reúne multidão de foliões para noite de forró Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo A apresentação começou e terminou com "Planeta de Cores", hit que sempre faz a plateia cantar junto cada verso. A voz anasalada de Carlinhos Gabriel faz companhia à de Klebia Camargo e canta um amor que chegou ao fim. Para a secretária de Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa, a escolha do palco principal como vitrine da diversidade cultural da cidade foi estratégica. “Fortaleza é multifacetada, tem várias expressões artísticas, é uma cidade plural. Eu queria que esse palco atendesse a essa expectativa”, conta.