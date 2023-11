Forró é reconhecido como manifestação cultural nacional

O forró, gênero musical popular no Nordeste, está reconhecido como manifestação cultural nacional do Brasil. O projeto de lei foi sancionado pelo presidente Luíz Inácio Lula da Silva (PT) na terça-feira, 7.

O gênero, que nasceu da mistura de ritmos como o baião, xaxado, arrasta-pé e xote, existe há quase 70 anos. Vale destacar que em dezembro de 2021, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) declarou as matrizes culturais do forró como Patrimônio Cultural do Brasil.

