Musical cearense apresenta clássicos do forró nesta sexta, 30

Sucesso na voz da banda Forró do Muído, a música "São Amores" é também nome do espetáculo musical embalado com canções de forró das antigas que estreia nesta sexta-feira, 30 de agosto, no Teatro Via Sul. A trama acompanha Paulinha (Vanessa A Cantora), uma romântica boleira que resolve fazer o seu próprio bolo de casamento, mesmo após ter sido alertada por sua mãe que o gesto poderia dar azar. A má sorte acaba se cumprindo quando a protagonista é traída pelo noivo Antônio (Davi Sá) e o rapaz acaba sendo sequestrado pela amante secreta Beatriz (Rívian Marques).

A montagem foi criada por Lucas Duarte, também diretor da peça, em 2018 e já havia sido apresentada como uma produção da escola de teatro musical The Biz - Performing Arts, no final de 2023. Neste ano, o projeto passou por uma renovação de elenco para a estreia e tem a produção geral sob encargo da Spot Produtora. “O espetáculo, em sua essência dramatúrgica, não teve grandes alterações, haja vista a boa recepção do público em uma montagem acadêmica feita anteriormente”, relembra Lucas Duarte. Segundo o dramaturgo, a principal mudança entre a primeira versão e a atual foi o grau de profissionalismo que aumentou.

“O desafio, no entanto, veio de entendermos que não estávamos mais num âmbito escolar, mas entrando numa bolha social do teatro musical de uma forma mais técnica, com novos desafios de uma produção ainda maior”. Dentre as novas adições ao elenco se destacam Vanessa A Cantora como a protagonista Paulinha, Davi Sá como Antônio e Rivian Marques como a antagonista Beatriz. Leia também | Chico Buarque é homenageado em nova edição do Esmec Artes

Vale destacar que Davi está concorrendo a categoria de Ator Revelação no Prêmio Bibi Ferreira por sua performance como Patrick em "Bob Esponja - O Musical". Vanessa A Cantora faz estreia como atriz Artista presente na cena da música cearense, Vanessa A Cantora estreia como atriz no musical "São Amores". A seleção de Vanessa aconteceu em forma de convite. "A equipe criativa pensou em convidar artistas locais e pessoas que fazem parte do forró e também do teatro musical. Eles já me conheciam dos shows e me convidaram para o 'São Amores' e eu fiquei muito feliz por ser vista como uma referência do forró na atualidade!", revela a cantora.

Sem experiência prévia como atriz, Vanessa afirma que um dos principais desafios durante a preparação foram as coreografias do musical. “Mas as coreografias me pegaram muito porque realmente nunca foi uma vivência minha, eu tive que me desafiar também”. “Óbvio que não me transformei em uma dançarina, mas acredito na minha evolução e penso em estudar daqui pra frente e me preparar melhor para futuros trabalhos”, pontua a artista. Confira | Marimbanda lança novo disco com show em Fortaleza em setembro

Além do espetáculo, Vanessa segue focada em lançar seu projeto autoral intitulado “Vanessa A Cantora”. “Este ano sai meu primeiro single autoral, porém quero começar próximo ano estudar mais e me preparar sim para o futuro, e se por acaso antes disso surgir algo eu agarro por que não vou perder nenhuma oportunidade”, conta. Companheiro de cena de Vanessa, Davi Sá enfatiza a dedicação da cantora em linguagens artísticas ainda não exploradas. “Eu, um ator com vasta experiência em teatro musical encontrando a Vanessa Cantora, que é uma cantora excepcional, com uma carreira linda que está em ascensão, se colocando no trabalho pela primeira vez como atriz, isso para mim é transformador”, elogia o ator cearense.