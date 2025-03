Noite de forró na Praia de Iracema machuca e aquece corações em um Carnaval cheio de amor

A segunda-feira de Carnaval arrastou "novinhos" e "coroas" para ouvir e dançar as melhores músicas do chamado "forró das antigas"

“Amor de Carnaval, começa bem, termina mal”. Assim diz o ditado popular, um tanto que mal-humorado. Mas na Praia de Iracema, na noite de uma segunda-feira de Carnaval, o que se via eram muitos casais dançando de rosto colado e olhinhos fechados no meio da multidão.

Vanessa A Cantora subiu ao palco “na boquinha da noite”, e com uma voz potente, fez o público entrar direto em um túnel do tempo de pura nostalgia. Os mais novos não tanto entraram na jornada, porque essas músicas alcançaram o auge do sucesso na década de 90, quando muitos sequer haviam nascido.

No entanto, eles também dançaram porque as músicas de Calcinha Preta, Mastruz com Leite e Painel de Controle, dentre outros grupos, viraram verdadeiros hinos da geração Z frequentadora de barzinhos e festas.

Às 20 horas, a banda Forrozão Tropykália levou a multidão à loucura, entre efeitos especiais pirotécnicos e o carisma da dupla de vocalistas Carlinhos Gabriel e Klebia Camargo.

Quem deixasse de olhar para o palco e contemplasse a multidão poderia ver gente dançando só, ou com grupo de amigos, ou mesmo acompanhado do amor mais puro e poderoso que alguém pode ter em uma vida, que é um rebento. Sim, uma mulher estava com uma criança nos braços e a embalava suavemente enquanto o forró truava a pisar nos corações com letras de fim de relacionamentos complicados.