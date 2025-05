Cinema sustentável realiza sessões gratuitas no Ceará em maio

Passando por cidades como Beberibe, Amontada, Aracati, Itarema e Paracuru, CineSolar possibilita o cinema gratuito e sustentável por todo o país / Crédito: Pedro Cerqueira/Divulgação

De 27 a 31 de maio, o CineSolar, cinema itinerante movido a energia solar, chega a terras cearenses com exibições gratuitas. Vindo do Rio Grande do Norte, a temporada cearense começa em Aracati, no dia 27 de maio, seguida por Beberibe, no dia 28, Amontada, no dia 29, Itarema, no dia 30, e se encerra em Paracuru, no dia 31.

A programação das sessões ainda não foi divulgada, mas, seguindo o padrão das demais sessões do mês, deverá começar com a primeira sessão de curta-metragens, seguida pela segunda sessão, com a exibição de filmes como "Moana 2", "Elementos" e outras produções voltadas para o público infantil. Atualmente, o projeto está circulando na versão Cine Solarzinho, em que a curadoria, o formato das cadeiras e as atividades complementares às sessões são pensados para crianças e adolescentes. Além da entrada livre, os filmes contam com recursos de acessibilidade e há distribuição de pipoca. Sustentabilidade, audiovisual e educação: conheça o CineSolar Há mais de 10 anos na estrada, o projeto viaja pelo Brasil com o objetivo de democratizar o acesso às produções audiovisuais, levando, por meio da sustentabilidade, a sétima arte a localidades com acesso restrito à cultura.