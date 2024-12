História de Aracati é tema de mostra gratuita na Praia de Iracema

Exposta no Centro Cultural Belchior, mostra gratuita reúne imagens que retratam momentos históricos do município de Aracati / Crédito: Abílio Monteiro

A partir desta terça, 10, chega a Fortaleza a exposição "O Olhar Abílio: Sacralidade Profana e Profanidade Sagrada". Após a inauguração, a mostra gratuita permanece em cartaz no Centro Cultural Belchior, localizado na Praia de Iracema. Com uma seleção de imagens do fotógrafo Abílio Monteiro, o projeto oferece uma experiência visual que explora as particularidades e a história do município de Aracati, a 148 km da capital cearense. A mostra conta com acessibilidade em Libras, audiodescrição e acesso facilitado para cadeirantes.

Em dezembro, ela chega à Capital, convidando o público fortalezense a rememorar os acontecimentos históricos do município e a desvendar o olhar do fotógrafo que viveu e faleceu no anonimato.

“Estamos felizes em trazer a exposição para Fortaleza. Queremos oferecer ao público da capital cearense uma oportunidade de conhecer, através das lentes de Abílio, a história que faz de Aracati um lugar especial e repleto de significado”, destaca Moacir Ribeiro, curador e realizador da exposição, segundo material enviado à imprensa. Recentemente, o trabalho esteve no Pátio da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz/CE), em Aracati, nos dias 15, 16 e 17 de novembro. Saiba quem foi Abílio Monteiro Abílio Monteiro nasceu no dia 17 de setembro de 1882, em Aracati. Ao longo dos anos, exerceu o ofício de funcionário público como escrivão da Coletoria Federal e documentou, como fotógrafo amador e autônomo, os carnavais da época, os “cemitérios de anjinhos” e o cotidiano da cidade mais populosa do Vale do Jaguaribe. Com suas lentes, registrou figuras como Padre Cícero e o aviador Pinto Martins.