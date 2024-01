Conservação ambiental é tema de jogo para crianças; saiba mais

“Avance duas casas se você protegeu um animal ameaçado de extinção” ou “fique uma rodada sem jogar por causa de um incêndio”, são alguns dos comandos no jogo, que tem como objetivo fazer os participantes discutirem as práticas sustentáveis e colaborarem para construir um mundo mais equilibrado e saudável.

A Associação Caatinga (AC) , lançou na última sexta-feira, 1º, o jogo de tabuleiro “Somos a Floresta”, que visa incentivar o cuidado com a natureza de forma lúdica e didática para debater a conservação do meio ambiente em escolas .

A criação faz parte do No Clima da Caatinga (NCC), projeto da associação que teve início em 2011 e busca contribuir para a mitigação dos efeitos do aquecimento global por meio de ações de conservação na caatinga.

Exemplares do “Somos a Floresta” serão distribuídos para as escolas que estão localizadas nas comunidades rurais dos arredores da Reserva Natural Serra das Almas, unidade de conservação privada gerida pela Associação Caatinga desde 2000, junto com o NCC. A área protegida está localizada entre Crateús e Buriti dos Montes, no Piauí.

Jogo de tabuleiro contribui para a conscientização do meio ambiente com crianças

A ferramenta pode ser uma estratégia eficaz para professores que querem levar a temática da conservação ambiental para dentro da sala de aula, é o que explica Aidee Araujo, agente de educação ambiental da AC e uma das idealizadoras do jogo.

“Esse jogo proporciona uma abordagem didática focada em diversas questões ambientais para envolver os alunos de forma interativa e promover pensamento crítico, uma vez que crianças e jovens também aprendem brincando”, afirma.

O “Somos a Floresta” é indicado para crianças acima de seis anos e pode ser jogado por até quatro pessoas ao mesmo tempo. As peças e o jogo também podem ser adquiridos de forma gratuita através do link .