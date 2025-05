Filme do cearense Karim Aïnouz, 'Motel Destino' chega à TV em maio

Filme de Karim Aïnouz será exibido pela primeira vez no Canal Brasil no dia 20 de maio

O longa "Motel Destino", de Karim Aïnouz, estreia pela primeira vez na televisão no dia 20 de maio, às 21h40min, no Canal Brasil. Ambientado no litoral do Ceará, o filme mergulha em uma atmosfera sensual e sombria, característica marcante do diretor, e foi destaque na seleção oficial do Festival de Cannes de 2024.

A história acompanha Heraldo (Iago Xavier), um jovem em fuga que encontra abrigo em um motel afastado da cidade. Lá, ele cruza o caminho de Elias (Fábio Assunção) e Dayana (Nataly Rocha), os donos do local. Entre encontros e tensões, o lugar se torna palco de uma trama intensa, marcada por desejo, violência e segredos.