São João ou Carnaval? Pesquisa aponta preferência dos fortalezenses

Pesquisa Cultura nas Capitais elenca os eventos culturais mais frequentados por moradores de Fortaleza; entrevistas foram realizadas com 19.500 pessoas

O Brasil é considerado o País do Carnaval, mas a folia carnavalesca não é unanimidade em todas as regiões. Os moradores de Fortaleza, por exemplo, consideram a festa junina o evento cultural mais importante da capital cearense.



A preferência foi indicada na pesquisa Cultura nas Capitais, divulgada pelo JLeiva Cultura & Esporte. Os números indicam que os fortalezenses frequentam mais festas juninas do que blocos e desfiles de Carnaval.

