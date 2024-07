Quadrilhas juninas são aprovadas como patrimônio imaterial de Fortaleza

O Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Histórico-Cultural (Comphic) reconheceu as quadrilhas juninas de Fortaleza como Patrimônio Imaterial da Cidade

Na última quarta, 3, a Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor) anunciou que o Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Histórico-Cultural aprovou os documentos para registro das quadrilhas juninas da Capital.

O marco é responsável pelo reconhecimento da tradição como Patrimônio Imaterial da Cidade. O resultado foi compartilhado a partir da reunião feita no Centro Cultural Belchior com apresentação do dossiê de registro, caracterizando Fortaleza como pioneira dessa conquista no Brasil. O anúncio do registro da dança tradicional foi divulgado nas redes sociais da Secultfor.

O processo para que Fortaleza seja a primeira cidade do país acomo Patrimônio Cultural Imaterial iniciou em junho do ano passado . Ao longo de dez meses, duas equipes fizeram visitas aos grupos em atividade para um trabalho de pesquisa e mapeamento, com entrevistas e acompanhamento de ensaios.