Olivia Rodrigo revela que está lendo clássico de Clarice Lispector

Após fazer shows no Brasil, Olivia Rodrigo revela estar lendo "A hora da Estrela", da autora brasileira Clarice Lispector

Após fazer dois shows no Brasil em março deste ano , a cantora Olivia Rodrigo segue encantada com o País. Em entrevista à Vogue, publicada na quinta-feira, 15, a artista revelou que está lendo “A Hora da Estrela” , uma das obras mais relevantes de Clarice Lispector.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Esse é o livro que estou lendo agora. Ganhei da minha amiga Annie St. Vincent. Nós estávamos fazendo shows no Brasil, e ela é tão doce. Ela até escreveu uma dedicatória”, detalhou a cantora no vídeo, explicando que a amiga foi quem a presenteou com “todos os meus livros favoritos”.

Folheando o livro, que em inglês possui título “The Hour of the Star”, Olivia complementou estar “anotando” e “sublinhando tudo”. “Todas essas palavras são tão lindas”, declarou ao afirmar que a obra da escritora brasileira a conquistou.