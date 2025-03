Shows e oficinas de hip-hop ocorrem no Dragão do Mar; veja agenda

Espaço Experimental Educativo do Museu de Arte Contemporânea do Ceará recebe oficina de grafite / Crédito: Luiz Alves/Arquivo Dragão do Mar/Divulgação

A cultura do hip-hop é destaque no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura este mês. Com apresentações musicais, batalhas e oficinas de hip-hop e grafite, o equipamento cultural convida os interessados no gênero a participarem do evento que tem início na próxima sexta-feira, 21. O que fazer em Fortaleza? Veja festas e shows de hoje, 14, a domingo, 16

Na data de abertura, o espaço localizado no Centro de Fortaleza é palco de uma apresentação especial do projeto "Polifonias" que terá shows de Erivan Produtos do Morro e do DJ Rapha Anacé. O momento, com início às 19h30min, será realizado no Anfiteatro Dragão do Mar e está com ingressos à venda por R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira).

Já no domingo, 23, a Arena Dragão do Mar abre para o Planeta Hip-hop e convida dançarinos de breaking, vogue, popping, locking, waacking e house a participarem da Batalha de Danças Urbanas. A competição terá início às 16 horas, com apresentação do DJ Flip Jay. Leia também | Gerindo 16 equipamentos no Ceará, Instituto Dragão do Mar completa 27 anos O evento que destaca a cultura do hip-hop segue na semana seguinte, com encerramento no sábado, dia 29, no Museu de Arte Contemporânea do Ceará (Mac-CE). Na ocasião, o educador Jyu Martins irá ministrar a oficina “Cultura Hip-hop e Grafite: uma oficina de criação artística urbana e periférica”.