Planetário do Dragão realiza minicurso gratuito sobre telescópios

Minicurso sobre telescópios é realizado no Planetário do Dragão do Mar neste sábado, 17 / Crédito: Ana Raquel S./Divulgação

Neste sábado, 17, o Planetário do Dragão do Mar promove uma aula especial que vai encantar os amantes do universo. Ministrado pelo professor Rubens Marreira, o espaço realiza o minicurso sobre telescópios, que integra a edição do Curso Popular de Astronomia, evento promovido pelo equipamento cultural localizado na Praia de Iracema. Leia Também | O que fazer em Fortaleza? Veja festas e shows de hoje, 16, a domingo, 18