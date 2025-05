Praia de Iracema celebra 100 anos com programação cultural gratuita

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As ações acontecem em locais estratégicos e de forte valor simbólico para o bairro, como o Largo dos Tremembés, a Rua dos Tabajaras, o Centro Cultural Belchior, a Vila Morena e a comunidade do Poço da Draga.

A programação é construída em parceria com empreendedores criativos, artistas locais e moradores, valorizando a identidade cultural e o protagonismo do território. A abertura oficial está marcada para quinta-feira, 8, no Largo dos Tremembés, com a Feira La Grue.

O público poderá conferir apresentações do DJ KL Jay, do coletivo MarÉHouse, com o projeto Maré Alta, e uma homenagem audiovisual que destaca a memória e a força cultural da Praia de Iracema.