A emoção de Lady Gaga no Brasil tocou o mundo

A estrela pop americana Lady Gaga se apresenta durante seu show na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, Brasil, em 3 de maio de 2025. (Foto de Daniel RAMALHO / AFP)US pop star Lady Gaga performs during her concert at Copacabana beach in Rio de Janeiro, Brazil on May 3, 2025. (Photo by Daniel RAMALHO / AFP) Crédito: DANIEL RAMALHO/ AFP