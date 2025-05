Cover de Lady Gaga faz show sábado, 10, em shopping de Fortaleza

Show de cover da Lady Gaga acontece na praça de alimentação do shopping RioMar Kennedy

A apresentação acontece às 19 horas, na Praça de Alimentação do RioMar Kennedy (Piso L3), com acesso gratuito .

Fortaleza será palco para uma homenagem à cantora Lady Gaga neste sábado, 10, com o show "Popíssimo – Especial Lady Gaga" , apresentado pela artista Gabi Dorato e banda ao vivo.

O evento faz parte da programação cultural do shopping, que busca oferecer atrações abertas ao público aos fins de semana.

No repertório do show, estão clássicos da carreira da artista norte-americana, como “Bad Romance”, “Shallow” e “Poker Face”, entre outros sucessos que marcaram sua trajetória desde a estreia com “Just Dance”, em 2008.



Lady Gaga voltou aos holofotes recentemente após reunir mais de 2,1 milhões de pessoas em um show na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no último sábado, 3. A apresentação foi considerada histórica por seu alcance de público.