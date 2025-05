Artistas protestam contra exigência de 10 anos de experiência para cursos na Porto Iracema

Medida gera revolta na classe artística por exigir 10 anos de experiência prévia para interessados nos Laboratórios de Criação, atividade de caráter formativo / Crédito: Divulgação/Porto Iracema das Artes

Nesta sexta-feira, 2, a classe artística cearense demonstrou insatisfação com uma nova medida estabelecida pela Escola Porto Iracema das Artes. Em 2025, para os Laboratórios de Criação de dança, música, teatro e artes visuais, a exigência de experiência prévia de 10 anos no mercado é listada como pré-requisito para a inscrição. Já para os Laboratórios de Cinema e Série de Ficção, a experiência prévia solicitada é de 3 anos.

Os critérios foram publicados nos regulamentos dos Laboratórios de Criação da Escola para 2025, percurso formativo conhecido no Estado por possibilitar aos artistas a oportunidade de desenvolver e aprofundar projetos criativos com orientação especializada. Em nota enviada ao O POVO, a Porto Iracema afirmou que os Laboratórios de Criação se consolidam como um espaço dedicado a artistas com trajetórias mais sólidas, que desejam qualificar ainda mais seus processos criativos. "Seguindo as diretrizes do Projeto Pedagógico da Escola, esta edição reafirma o compromisso com o pensamento crítico sobre a experiência acumulada ao longo das edições anteriores. Desde 2021, os Laboratórios dão mais ênfase às trajetórias artísticas dos proponentes em suas pontuações no processo qualificatório", pontua o texto. Exigência de experiência para participação em ação formativa provoca manifestações da classe artística Na sexta-feira, após a repercussão das novas diretrizes, diversos artistas manifestaram insatisfação por meio das redes sociais.

“Essa exigência exclui justamente a nova geração de artistas cearenses, jovens que vêm lutando diariamente por espaço e visibilidade em um cenário que já é marcado pela escassez de oportunidades”, publicou o músico Arquelano nos stories do Instagram. A atriz e cineasta Noá Bonoba também manifestou descontentamento com a política e com o histórico da instituição. “Em uma cidade onde os grupos mais velhos de teatro lutam, passando perrengue pra continuar existindo, como acreditar que novos grupos poderão surgir? São tantas problemáticas estruturais. Talvez seja a síndrome de Iracema? Mentes fracas lerão essa postagem como o recalque da que nunca passou no laboratório”, publicou no feed do Instagram.

“O recorte de experiência é para que esse conteúdo possa ser aproveitado”, diz Bete Jaguaribe Ao longo da tarde desta segunda-feira, 5, foi organizado ato de insatisfação em frente à sede da Escola, localizada na Rua Dragão do Mar, na Praia de Iracema. Ao longo da tarde desta segunda-feira, 5, foram organizados atos de insatisfação em frente à sede da Escola, localizada na R. Dragão do Mar, na Praia de Iracema Crédito: Reprodução/jangadadeartes Com um cartaz que dizia “Jangada das Artes: Espaço Público de Formação”, os presentes ironizavam a exigência de experiência prévia de 10 anos para a inscrição.