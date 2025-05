Mostra do CCBJ exibe produções de jovens cineastas cearenses

A mostra, que marca a conclusão do ciclo formativo, terá sessões no Cineteatro São Luiz, nesta quinta-feira,8, às 19 horas; no Cinema do Dragão, no dia 16 de maio, também às 19 horas e no Teatro Marcus Miranda (CCBJ), no dia 30 de maio, às 18h30.

O Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ) realiza, em maio, a estreia dos filmes produzidos pelos alunos da 3ª turma do Curso Extensivo de Audiovisual, em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC).

Na programação estão os curtas de ficção "Pegada" e "Aya", e o documentário “A magia do Audiovisual: Jornada CCBJ”, que apresenta o percurso formativo dos alunos durante o curso de 1300 horas. As sessões no Dragão do Mar e no CCBJ contarão ainda com debates com os realizadores.

A coordenadora de Formação do Programa de Audiovisual do CCBJ, Elena Meirelles, destaca a importância simbólica da estreia no Cineteatro São Luiz.

“É finalmente o momento de partilhar com a cidade os filmes que foram minuciosamente trabalhados pelos estudantes. A tela histórica do Cineteatro traz esse reconhecimento para essas histórias que serão contadas", afirma em nota enviada à imprensa.

Já Henrique Gonzaga, coordenador da Escola de Cultura e Artes do CCBJ, reforça o caráter coletivo do processo: “É uma festa mesmo, uma celebração de muita luta — dos profissionais, dos estudantes, da categoria em si. Chegamos ao fim de mais um ciclo formativo em audiovisual. É dia de celebrar essa força”.