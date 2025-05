May the force: eventos de Star Wars em 4 de maio em Fortaleza

O 4 de maio é um dia sagrado para os fãs de Star Wars ao redor do mundo. Batizado de Star Wars Day, ele é celebrado com o trocadilho “May the 4th be with you” — uma brincadeira com a frase mais famosa da saga: “May the Force be with you”.

Em Fortaleza, os admiradores da galáxia criada por George Lucas também terão oportunidades para se reunir e homenagear esse universo épico, com encontros de fãs, sessões especiais e ativações promocionais.