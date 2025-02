Tânia Bulhões: marca sugere troca ou devolução de porcelanas após polêmica

Diante das inúmeras reclamações e questionamentos, a equipe anunciou que descontinuou algumas coleções após possivelmente ter problemas com alguns fabricantes.

No início deste mês, a empresa Tania Bulhões afirmou que os produtos da marca eram frequentemente copiados.

"A decisão de descontinuar algumas coleções pode impactar nossos clientes, e estamos comprometidos em oferecer todo o suporte necessário. As coleções descontinuadas não serão mais produzidas, mas seguirão à venda em nossas lojas e e-commerce enquanto durarem os estoques", explica um trecho de uma postagem feita em 7 de fevereiro no Instagram.

Ainda foi disponibilizado um e-mail do time de Experiência do Cliente da marca para os consumidores que desejam realizar solicitações e esclarecimentos, com a possibilidade de troca ou devolução dos produtos das coleções afetadas.

